白俄邊界伊拉克難民被遣返

家在學校區，每天下午三四點鐘，學校放學，樓下馬路上必車水馬龍，聲音嘈雜。棲在樹上的鳥呆不住了，便四圍亂飛，從前街飛到後街，找些稍為安靜的地方躲起來，待到人聲稍歇，再飛回原處。 近來香港的野豬成了焦點，史無前例大批從野地裏跑出來，在人煙稠密處遊蕩，人驚恐起來，引以為大事，以至有關部門出了格殺令，即捕即殺。 野豬本來都在山林裏的，一直跟人相安無事。牠們也無興趣與人同樂，如今一窩蜂走下山來，想必事出有因。是香港人被疫情所困，出不了香港便都湧到山林裏去，令野豬不堪騷擾離家出走？還是因為山上人多了，餵食多了，野豬知道了人間好處，這才下山打探覓食？這些原因有關部門是否也應該研究...

2021-11-20