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白俄邊界伊拉克難民被遣返

2021-11-20 列印
白俄邊界伊拉克難民被遣返
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　　數以百計在過去數周滯留在白俄羅斯和鄰國邊界的伊拉克難民，被強行遣返伊拉克，首批已於周四乘飛機返抵該國北部埃爾比勒市。據報，許多難民都感到沮喪，對當局的安排感到不滿。一些難民揚言，他們會再度嘗試出逃，往西歐國家尋求庇護。首批被遣返伊拉克的難民為數四百三十一人。

　　大部份人在庫爾德族管治的埃爾比勒市的機場下機。飛機其後再度起飛，接載其餘難民飛返首都巴格達。庫爾德電視台播出的片段顯示，許多成年人和小孩子都穿上厚厚的連帽大衣禦寒。



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