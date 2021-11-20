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旅法兩隻大熊貓 命名「歡黎黎」「圓嘟嘟」

2021-11-20 列印
旅法兩隻大熊貓 命名「歡黎黎」「圓嘟嘟」
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　　位於法國中部的博瓦勒動物園為本年八月二日誕生的兩隻中國大熊貓幼崽舉行了命名儀式。在儀式現場，法國著名球星麥巴比與中國跳水奧運會冠軍張家齊，揭曉了由超過十二萬二千次網絡投票選出的名字。最終，「圓嘟嘟」與「歡黎黎」從五對備選命名中脫穎而出。

　　大熊貓幼崽姐姐「歡黎黎」的名字中，「歡」字取自媽媽歡歡，「黎黎」意指巴黎；弟弟「圓嘟嘟」的「圓」字取自爸爸圓仔，「嘟嘟」意指成都，寓意對延續中法友誼的祝願和期許。今年八月二日凌晨，旅居在博瓦勒動物園的中國雌性大熊貓「歡歡」順利誕下雙胞胎。目前，兩隻雌性幼崽的體重各自都已超過五千克。



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