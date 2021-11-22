在三藩市路易威登分店被搶的影片顯示，其中一名男子戴著多個口罩，抱著大量剛搶來的LV商品，匆忙地跑離店。鏡頭另一側，幾名警察突然衝進畫面，攔住了一輛似乎是用來逃跑的汽車。隨後，警察立即用警棍敲砸車窗和玻璃，一名警察拔槍對準車內的人，隨後將其逮捕。一名目擊者說，事發時有超過十二人拿著大批貨品逃離店舖。警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕，沒有人受傷。據福斯新聞報道稱，目前還不清楚三藩市發生的這起搶劫事件是否與瑞登豪斯的判決案有關。
十賊闖三藩市LV店強搶
在三藩市路易威登分店被搶的影片顯示，其中一名男子戴著多個口罩，抱著大量剛搶來的LV商品，匆忙地跑離店。鏡頭另一側，幾名警察突然衝進畫面，攔住了一輛似乎是用來逃跑的汽車。隨後，警察立即用警棍敲砸車窗和玻璃，一名警察拔槍對準車內的人，隨後將其逮捕。一名目擊者說，事發時有超過十二人拿著大批貨品逃離店舖。警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕，沒有人受傷。據福斯新聞報道稱，目前還不清楚三藩市發生的這起搶劫事件是否與瑞登豪斯的判決案有關。
25元有交易 慳家一族追捧 兩餸飯掀熱潮 旺角狂開30店
兩年長的疫情，打擊經濟，基層打工仔保住份工，已屬萬幸，不少人被減薪，日常開支減得就減，令廉價的兩餸飯店受到追捧，一碟只需二三十多元，餸任揀，有魚有菜有肉，飯量多少有商量，又有家的味道。由於基層客多，兩...
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中國降立陶宛關係至代辦級
陶宛日前不顧中國抗議允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國外交部周日宣佈，中國決定將與立陶宛的外交關係，降低至代辦水平。立陶宛對北京決定表示遺憾，稱其堅守「一個中國」政策，但亦有權擴大跟台灣合作...
2021-11-22
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難民改以小組形式越境 波蘭總理訪波羅的海三國商對策
白俄羅斯與歐盟國家邊境的難民危機持續，波蘭總理莫拉維茨基（圓圖）將和鄰近國家領袖會面，磋商應對接壤白俄羅斯邊境移民非法進入引發的危機。而波蘭邊境衞隊表示，有約二百名難民向波蘭人員擲石、鞭炮甚至催淚氣體...
2021-11-22
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屋苑頻獲用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以1115萬元易手，呎價21949元。據了解，原業主18...
2021-11-19
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利淡因素已反映 本周小米美團放榜 港股短線24800有支持
美股三大指數上周五走勢不一，杜指收跌0.75%；標指下降0.14%；納指則升0.4%。港股上周五受阿里巴巴（9988）季績遜預期影響，恒指收報25050點，下滑270點。小米（1810）將於本周公佈季...
2021-11-22
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華歷簡奴 老虎展翅 主勝攻「略」
今季華歷簡奴有力躋身西甲上游，至今攻入四球的左翼艾華路加西亞乃功臣之一，此子則坦言「老虎」法卡奧的加盟是自己爆發的藥引。該隊今晚聯賽主場迎戰四連和的馬略卡，艾華路加西亞和法卡奧勢再次合力領軍奏凱，主勝可作過關膽。 廿九歲的艾華路加西亞今季西甲上陣十三場交出四球一助攻，直言要感謝好拍檔法卡奧：「他的專業態度令我在球場上更加專注，同時更有信心。」作客的馬略卡近十場聯賽只得一勝五和四負，包括最近連和四場，今仗更有鋒將久保建英和守將安東尼奧雷路因傷缺陣，攻守實力受削，故捧主勝。（Now632台周二凌晨4:00直播） 烏甸尼斯作客破「奴」 同日意甲，烏甸尼斯作客拖連奴。後者今...
2021-11-22
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月偏食│星期五有得睇 本港僅觀測中後段過程
本港將會於11月19日(五)的黃昏出現月偏食，在中、北太平洋及北極可見整個過程，而亞太地區及美洲亦可見部分過程。月食會由月出前下午2時開始，不過，本港僅可以觀測到偏食中後段起的過程，而未能目睹半影食始...
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《與星有個約會》同「豆粉」整蛋糕 ANSONBEAN自爆 食太多甜品會發脾氣
《頭條娛樂》fb專頁《與星有個約會》森美教花劍大受歡迎，第二炮交由紮紮跳，今日21歲生日的ANSONBEAN（陳毅燊，AB）接棒，他跟4位「豆粉」(ANSONBEAN Fans暱稱)合作整咗人生第一個...
2021-11-22
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社論——多解說補救 殺豬為保民
漁護署以野豬入城傷人數字上升，展開搜捕和人道毀滅，原本有理有據，卻引起關注動物團體和部份市民反彈，究其原因，是在政策改變之前，透明度不足；加上事前不見評估民意，也沒準備做疏導和解釋工作，結果這為民之舉反而備受批評。署方須加快補救，讓市民了解「豬患」已經去到不能再拖的地步。 漁護署由以往為野豬絕育，變成人道毀滅，公眾事前不覺有解說，令人有錯覺，以為政策突然改變。其後署方才急急公開更多資料，指絕育政策不奏效，加上野豬入城覓食情況普遍，牠們襲擊傷及途人的數字亦趨升，希望公眾了解。但解說遲了一步，部份市民的印象難以改變，產生了矛盾。昨天漁護署長進一步解畫，只會在市區六十黑點「殺豬」...
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呂健威大賽起孖 羅富全三W奪標 金鎗六十18W追平紀錄
昨日舉行三場國際二級賽，呂健威憑「金鎗六十」和「錶之未來」在大賽起孖，包辦馬會一哩錦和馬會短途錦標。至於羅富全除以「精神威」奪得馬會盃，另外還勝出「八仟師」和「天駟」。而潘頓則憑賀廄「好拍檔」和「旭日...
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