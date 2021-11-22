十賊闖三藩市LV店強搶

繼早前芝加哥的路易威登被十四人入內強搶後，美國三藩市聯合廣場一家路易威登（Louis Vuitton）分店上周五晚再遭十多名賊人搶掠。警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕。據美國福斯新聞報道稱，目前還不清楚三藩市發生的這起搶劫事件，是否與瑞登豪斯的判決案有關。在三藩市路易威登分店被搶的影片顯示，其中一名男子戴著多個口罩，抱著大量剛搶來的LV商品，匆忙地跑離店。鏡頭另一側，幾名警察突然衝進畫面，攔住了一輛似乎是用來逃跑的汽車。隨後，警察立即用警棍敲砸車窗和玻璃，一名警察拔槍對準車內的人，隨後將其逮捕。一名目擊者說，事發時有超過十二人拿著大批貨品逃離店舖。警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕，沒有人受傷。據福斯新聞報道稱，目前還不清楚三藩市發生的這起搶劫事件是否與瑞登豪斯的判決案有關。