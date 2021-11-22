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委內瑞拉8573人演奏管弦樂 破世界紀錄

2021-11-22 列印
委內瑞拉8573人演奏管弦樂 破世界紀錄
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　　委內瑞拉一個管弦樂團本月十三日集合超過一萬二千人，在首都卡拉卡斯同時演奏俄羅斯著名作曲家柴可夫斯基的樂曲《斯拉夫進行曲》（Marche Salve），其中八千五百七十三人同時參與管弦樂演奏，成功打破最大管弦樂團世界紀錄。今次盛事是由委內瑞拉的國家青少年與兒童管弦樂團系統（El Sistema）籌辦，參與演出的人士年齡介乎十二至七十七歲，指揮需要透過大屏幕指揮身穿白衣的參加者合奏。



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