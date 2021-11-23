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80人快閃洗劫加州商店 分乘25車逃逸三人被捕

2021-11-23 列印
■劫匪將商品搬上車後駕車逃逸。 網上圖片
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　　繼多間位於美國加州三藩市名店上周五晚遭到多名蒙面賊人洗劫後，鄰近的核桃溪（Walnut Creek）市中心Nordstrom百貨公司上周六晚亦成為搶掠目標，約八十人闖入店內搜掠大批商品，之後抱著滿滿贓物登上門外約二十五架車逃逸，僅有三名疑犯被捕，事件中無人受傷。這幫賊人閃電犯案，整個搶掠過程不足一分鐘。

　　報道指，Nordstrom分店在當晚近九時遭到集團搶劫。目擊者指出，八十名搶掠的人當中，部份戴上滑雪面罩，揮舞鐵筆，有人更持槍。他們闖入店內，襲擊兩名店員，並以胡椒噴霧射向另一名店員，然後將商品洗劫一空，分乘二十五架車逃走。



　　警方聞訊到場後，逮捕三名搶匪，將被控搶劫、盜竊、持有贓物及非法擁槍等罪名；但大多數疑犯仍然在逃。當地警方認為，如此大規模盜竊事件明顯為有預謀犯案。警方指，在現場拘捕三名劫匪身上，其中一人起出一支槍械。目前正翻查閉路電視畫面，試圖找出目前仍在逃的其他疑犯。

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