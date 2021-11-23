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刀煞紐約地鐵隨機殺人　流浪漢遭割頸亡

2021-11-23 列印
■紐約警方公佈疑犯行兇前後的閉路電視畫面。網上圖片
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　　美國紐約地鐵發生隨機殺人案件，一名男乘客失血過多死亡。目前紐約市警方公佈疑犯的衣著和行兇前後的閉路電視畫面。據悉，受害者是一名流浪漢，在當地平民足球隊略有名氣。

　　據外媒報道，事件發生在當地周日（二十一日）凌晨，受害者當時在地鐵車廂內睡覺，疑兇走到受害者面前持刀刺傷他的頸部。受害者被送往醫院急救後，因失血過多不幸身亡。



　　事件令紐約市民感到震驚，均覺得太可怕。一些經常乘坐地鐵的市民表示，現在紐約地鐵很危險，每一個乘客都感到很不安，總是要環顧四周確保安全，提高警覺，希望能夠增加警力確保乘客安全。

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