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塔利班發佈新規 禁女性演電視劇

2021-11-23 列印
■阿富汗女性多次發起女權示威。路透社
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　　阿富汗塔利班政府實施新規定，要求女性不得參與電視劇演出，女記者、女主持人在熒幕出現時，也必須戴上頭巾。有當地記者認為，相關規定模糊不清，有待詮釋。

　　塔利班對電視頻道發佈八項新規定，除了針對女性的束縛之外，還包括禁止播放違反伊斯蘭教法和阿富汗價值觀的影片、不得播放宣傳外國價值觀的影片、不得出現男性身體私密部位的鏡頭，以及不得播出冒犯伊斯蘭教和阿富汗人的喜劇或娛樂節目。阿富汗記者組織成員透露，塔利班出人意料地發佈這些新規則，有些規定相當不切實際而且模糊不清，如果真的執行，可能會造成電視公司倒閉。



　　據悉，現時阿富汗電視頻道播出的電視劇主要是外國劇集，大多由女性擔任主角。

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