  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 國際

澳與美英簽署文件 將添八核動力潛艇

2021-11-23 列印
澳與美英簽署文件 將添八核動力潛艇
Previous Next

　　澳洲周一與英國及美國正式簽署文件，為澳洲海軍增添核動力潛艇踏出另一步，成為爭議性的三國防衞聯盟AUKUS協議的一環。有關協議引起中國的不滿，早前稱這對該地區穩定構成「極不負責任」的威脅，更激怒了法國，並引發了早前的潛艇風波。

　　據AUKUS協議，澳洲將獲得八艘具隱形能力、能執行長距離任務的最先進核動力潛艇。協議並提供網絡共享、人工智能、量子和未具體說明的海底能力。



　　據悉，巴黎當局直到最後一刻，才發現法國與澳洲所簽訂，價值約六百五十億美元的油電混合動力潛艇合約被取消。澳洲總理莫里森對於整件事件的處理手法毫無歉意，堅稱這符合澳洲的國家利益，也知道會「觸怒一些人」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd