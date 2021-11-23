電動車特斯拉、太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克日前罕有抱著十八個月大的兒子「X寶寶」一起出席視像會議，只見馬斯克露出難得的慈父微笑，「X寶寶」亦不時露出笑容，對鏡頭說「嗨」。報道指，馬斯克是於上周三參加與美國國家研究院太空研究委員會舉辦的視像會議時，帶同兒子「X寶寶」（X AE A-Xii）亮相。曝光的影片顯示，「X寶寶」坐在馬斯克的大腿上，開心地手舞足蹈，不停對着鏡頭揮手說「嗨」，馬斯克也從頭到尾保持慈父微笑。當播放SpaceX介紹影片，熒幕上出現火箭運送畫面時，「X寶寶」就對着畫面大喊「車車！」馬斯克也笑了笑說：「這是火箭，對，在一輛大車上的火箭。」當火箭升空時，「X寶寶」也跟着發出「咻」的最佳配音。「X寶寶」是媒體對馬斯克兒子X AE A-Xii的暱稱，據悉因為X AE A-Xii太難發音的關係。而「X寶寶」是馬斯克在去年五月四日，與加拿大三十三歲歌手前女友格萊姆斯（Grimes）生下。