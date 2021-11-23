當播放SpaceX介紹影片，熒幕上出現火箭運送畫面時，「X寶寶」就對着畫面大喊「車車！」馬斯克也笑了笑說：「這是火箭，對，在一輛大車上的火箭。」當火箭升空時，「X寶寶」也跟着發出「咻」的最佳配音。
「X寶寶」是媒體對馬斯克兒子X AE A-Xii的暱稱，據悉因為X AE A-Xii太難發音的關係。而「X寶寶」是馬斯克在去年五月四日，與加拿大三十三歲歌手前女友格萊姆斯（Grimes）生下。
油塘一個清拆中的冷藏倉庫發生奪命大火，造成工人一死一危殆一嚴重受傷！火場冒出滾滾濃煙，席捲二十層樓，遠至對岸的港島東亦清楚可見。消防到場將大火救熄，有傷者獲救時昏迷，面部熏黑，其中一名男工搶救後返魂乏...
2021-11-23
剛果民主共和國東部一個由中國人營運的金礦有遇襲事件，中國大使館證實最少五名中國公民被綁架。暫時未有關於被綁架者及被綁架者的詳細信息。 大使館指，星期日凌晨南基伍省一間礦業公司營地遭武裝份子襲擊，五名中...
2021-11-23
美國威斯康辛州沃基肖市郊周日舉行聖誕遊行活動期間，突然有一架汽車衝破警方設置的路障，闖入遊行人群，導致至少五人死亡，四十人受傷，其中二十三名傷者包括最少十一名成人及十二名兒童。據報，警員亦向該車開槍試...
2021-11-23
大角咀屋苑帝柏海灣，坐擁地理優勢，鄰近新油麻地避風塘，基座為港鐵奧運站。是次屋苑3房1套放盤，實用逾1000方呎，裝潢簇新柔麗，闊窗設計，可享綠樹及海景，廳區的鏡牆更巧妙地把美景引入居室，點綴空間。 ...
2021-11-23
美國白宮宣佈，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任美國聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。鮑威爾成功連任，消除市場不明朗因素，刺激美股三大指數...
2021-11-23
曼聯周日辭退領隊蘇斯克查後，暫由助教卡域克領軍，今晚重新出發力爭在歐聯F組作客擊敗維拉利爾提早出線。陣中不少魔將亦希望換帥後出生天，包括在娃娃臉殺手麾下苦無機會淪為打雜的雲迪碧克，其專業態度和上場英超表現贏盡讚賞，今仗勢全力領軍奏捷，為自己重新定位。（Now643台周三凌晨1:45直播） 周日炒蘇斯克查魷魚後，紅魔由卡域克暫時領軍，同時尋找看守領隊執教至季尾，新帥明夏才正式上任，可是兩方面的招聘工作均遇上困難。卡域克掌軍三日即上戰場，但娃娃臉殺手下台後，揚言球員會重新振作：「我很尊重卡域克，期望曼聯形勢好轉。我相信球員會挺起胸膛，在今仗踢出比之前更好的水準。」 一眾在蘇斯克...
2021-11-23
PORTS剛釋出全新的六十周年別注系列，創作靈感來自感源於品牌創始人Luke Tanabe 先生，他嚮往的「清晨在撒哈拉沙漠 暢遊，傍晚在紐約晚餐」的願景，結合藝術家Camilla Engström的...
2021-11-19
寶島台劇女神徐熙媛（大S）與內地富二代闊少汪小菲，曾被視為「金童玉女」的一對，多年來屢傳婚變。兩人昨日終發表聯名聲明承認離婚，宣告和平解除11年婚姻關係。大S接受傳媒訪問時，大方祝福汪小菲永遠過得比她...
2021-11-23
環保署、食環署和警方聯合行動，針對全港高聲叫賣的商販，在過去三個月展開調查和蒐證，作出檢控。這項大型「降噪行動」，一直以來較為少見，反映商販鬥大聲爭客，震耳欲聾，滋擾市民生活，情況愈趨嚴重。當局需要更有策略針對高聲招客的商販，設立專門的投訴熱線，大有必要。 商販為多做生意，以揚聲器不斷播放叫賣宣傳，聲浪擾人，加上現今家電產品技術進步，細細個喇叭，就可以發出巨大聲響，令噪音問題愈演愈烈。上述三個部門在過去三個月展開調查，發現各區共有二十四間商店涉違反噪音條例，作出檢控，一經定罪，東主或會被罰款一萬元。有深水埗區議員指出，有店舖使用小型揚聲器，扭大音量，不停重複播放同一宣傳口...
2021-11-23
去年日本三冠盟主「鐵鳥翱天」，將於周日在東京競馬場出戰日本盃後退役，日本中央競馬會將在當日賽後舉行告別儀式。 日本中央競馬會日前公布有關儀式細節，首先當最後一場賽事完成後，三位參加今年東京奧運馬術比賽的中央競馬會員工，將在場內作盛裝舞步表演，並暢談參賽時的趣事，然後「鐵鳥翱天」的退役儀式會在五時開始。整個儀式將在中央競馬會的官方YouTube頻道現場直播，供所有馬迷欣賞。 另外，香港馬會於當日的沙田賽事加插受注今屆日本盃，見證「鐵鳥翱天」在這場二千四百米一級大賽作最後一擊。 馬場浮世繪
2021-11-23