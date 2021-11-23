英女皇公開露面 出席兩曾孫受洗儀式

英女皇伊利沙伯二世周日在倫敦西部溫莎大公園的的皇家莊園出席兩名曾孫的受洗儀式，高齡九十五歲的女皇早前曾住院接受初步檢查，並於上周首度公開露面。女皇當日頭戴一頂綠色帽子，同時身穿綠色上衣，在司機護送下前往溫莎大公園。據報，今次受洗屬私人儀式，只邀請皇室成員和好友家族出席，是為了慶祝兩個家庭的受洗。其中一名受洗的孩子是女皇次子、安德魯王子的女兒尤金妮公主的兒子奧古斯特，另一名則是女皇的女兒、安妮公主女兒扎拉幼子盧卡斯。兩名男嬰分別在今年二月和三月出生。上周日，女皇因扭傷腰而取消出席國殤紀念日儀式，令外界再度擔心女皇的健康狀況。皇室消息人士稱，這與女皇健康狀況無關，單純是一個不幸的巧合。