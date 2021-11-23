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普京已打第三針 有意參與噴鼻疫苗測試

2021-11-23 列印
普京已打第三針 有意參與噴鼻疫苗測試
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　　俄羅斯新冠肺炎疫情持續嚴峻，總統普京周日表示，自己已接種國產「衛星Light」（Sputnik Light）新冠疫苗加強劑，強調接種完全不會痛，呼籲民眾盡快打針。他並透露，有意參與噴鼻式新冠疫苗的試驗。普京周日在國營電視台俄羅斯24（Rossiya 24）上表示，他已經接種「衛星Light」疫苗；還表示，他願意參加該中心正在進行的有關噴鼻式新冠疫苗的試驗。此前他已在三月二十三日及四月十四日接種共兩劑「衛星V」（Sputnik V）疫苗。

　　普京強調，俄羅斯研發的「衛星V」疫苗已顯示出很高的安全性和有效性。



　　俄羅斯見前已註冊五款俄製新冠疫苗，包括「衛星V」和「衛星Light」等。



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