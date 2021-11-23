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南韓女店員提客人戴口罩 被摑一巴掌倒地

2021-11-23 列印
南韓女店員提客人戴口罩 被摑一巴掌倒地
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　　南韓一名Twitter用戶透露自己的朋友，在雜貨店工作時提醒顧客戴好口罩，不料竟被直接打了一巴掌，力度之大更令她即時應聲倒地，貼文附上了閉路電視的片段，用戶對朋友的遭遇感到相當生氣。有關的閉路電視片段隨即在社交媒體上吸引近九十萬人觀看、二點六萬人轉發，網民們紛紛怒吼着一定要提告。

　　該名店員被攻擊後摀着臉頰當場倒下，顧客則提起購物袋大搖大擺地離開，目前尚不清楚事件的具體時間和地點。



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