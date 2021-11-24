真子獨自逛超市 回家一度迷路

日本秋篠宮文仁親王長女真子，本月中與新婚丈夫小室圭一同赴美國紐約定居後，被傳媒拍到身穿一襲軍綠色長外套配寬筒牛仔褲，獨自一人到超市購物，身旁沒有保鑣，回家時更一度迷路，須向路人問路。有英媒拍攝到三十歲的真子，上周五到紐約的Bed, Bath & Beyond家品店買了一些生活用品，購物後，真子提着大包小包走路回家，不過她卻在路上迷了路，不斷來回行走，但沒有過度擔憂。其間她向多名路人問路，經過反覆不斷確認後，她終於找到正確的路，並順利在晚上六時回到家。小室圭也早已在家門口等她，並接過四個購物袋，十分體貼。夫婦兩人翌日也一同出門逛街，兩人並肩而行，時不時還會交頭接耳閒聊。