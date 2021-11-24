任內血腥鎮壓光州運動 南韓前總統全斗煥離世

南韓聯合通訊社報道，全斗煥於周二早上八時四十分左右，在首爾西大門區延禧洞的寓所廁所內昏倒，其後於九時十二分證實已沒有氣息，遺體被移送往延世大學塞布蘭斯醫院。
全斗煥因涉嫌在回憶錄誹謗目擊光州事件的已故神父曹畢奧而被起訴，他否認指控。一九八〇年，南部光州爆發大規模爭取民主的示威活動，全斗煥下令血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。他因而被稱為「光州屠夫」。
現在市民外出用膳，可以選擇使用「安心出行」應用程式或「填紙仔」留下個人資料，但政府宣佈，由下月九日起，所有進入食肆、健身中心、戲院等處所的人士，必須先掃描「安心出行」場所二維碼，以加強追蹤病毒的傳播鏈...
2021-11-24
廣東深圳市氣象局一段天氣預報影片瞬間爆紅，原因是主播以「話劇」方式預報天氣，模擬自己被綁架，跟匪徒妙問妙答。事件在網上掀起討論熱潮，主播及後表示，每當災害性天氣發生，他都希望能以創新形式直播，「盡可能...
2021-11-24
日本秋篠宮文仁親王長女真子，本月中與新婚丈夫小室圭一同赴美國紐約定居後，被傳媒拍到身穿一襲軍綠色長外套配寬筒牛仔褲，獨自一人到超市購物，身旁沒有保鑣，回家時更一度迷路，須向路人問路。 有英媒拍攝到三十...
2021-11-24
北角柏傲山入伙約6年，優勢之一是距離港鐵天后站約數分鐘步程。今次為大家推介的4房2套房放盤，實用面積1483方呎，廳房擁多面近地玻璃窗，望維園方向，享少許海景。 由新世界及協成行合作發展的柏傲...
2021-11-24
美國十年期國債息率升至1.65厘，拖累科技股普遍向下，美股三大指數個別發展。納指早段曾跌近百點，見15758點；標普500指數跌4點，報4678點；杜指表現靠穩，微升0.2%。 杜瓊斯工業平均...
2021-11-24
巴黎聖日耳門近日飽受負面新聞困擾，盛傳主帥普捷天奴有意接掌紅魔教鞭而無心戀戰，同時球星美斯在周一發布的世界足球先生海報中只能「靠邊站」，疑似無緣第三度贏得此殊榮。將帥皆陷入心態危機下，聖日耳門今晚歐聯分組賽A組作客恐怕難鬥翼鋒大勇的曼城，直取主勝為妙。 （Now643台周四凌晨4:00直播） 自前曼聯領隊蘇斯克查於上周六被解僱後，普捷天奴頓成為接任大熱，皆因後者跟聖日耳門所簽的合約只是到二三年夏天，英國《每日郵報》更大爆此子於聖日耳門在法國長期居住在酒店，與長留倫敦的家人聚少離多，日子過得並不開心。 另外，這位四十九歲教頭曾大讚C朗拿度為「世界級球員」，一九年曾對仍在阿積...
2021-11-24
二十年前，《哈利波特：神秘的魔法石》電影全球公映，揭開哈利波特魔法旅程的序幕！電影二十周年紀念活動不絕，包括原班人馬角色拍攝的特備電視節目，而香港方面，MegaBox亦趁聖誕佳節，特意舉辦名為「Har...
2021-11-22
由陳凱歌、徐克及林超賢三大導演聯合執導的電影《長津湖》，在內地票房已衝破58億人民幣，成為2021年全球最高票房冠軍，更有望成為內地電影史上最賣座電影。身為導演之一的林超賢認為在不少困難下完成作品，絕...
2021-11-24
戴口罩、洗手、掃「安心出行」，對社會抵抗新冠肺炎疫情，有莫大的好處，被視為抗疫「三寶」，當中只有「安心出行」的使用量未全面普及，不利於嚴防疫情擴散。港府宣佈，由下月九日起，把使用「安心出行」擴展至所有受《預防及控制疾病規例》規管的處所，換言之，包括餐廳、健身中心、戲院、美容院等，屆時市民外出用餐或活動，沒有「安心出行」，就會吃閉門羹。這項硬性措施，遲來好過不來。 據統計處顯示，「安心出行」推出以來，有近六百三十萬人次下載，仍然有很多人未使用，一旦爆疫，當局就難以通知相關人士，不利於截斷病毒的傳播鏈。故此，當局一直不遺餘力宣傳，希望更多人使用。早前規定進入政府辦公大樓、公營街...
2021-11-24
今期夜賽有不少場次都頗參差，下風馬不易突圍。不過個人認為博半冷W的意義其實只在於分頭，若無心水七八倍馬，退而求其次博七八倍單Q亦無不可。 第七場三班一六五○米。此場一來只有十一匹參戰馬，二來有此程近績...
2021-11-24