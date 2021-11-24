任內血腥鎮壓光州運動 南韓前總統全斗煥離世

發動政變上台並以鐵腕手段打壓異己、觸發光州大規模民眾示威及流血衝突而被迫下台的南韓前總統全斗煥周二離世，終年九十歲。他是繼上月二十六日離世的盧泰愚後，不足一個月內第二位去世的南韓前總統。青瓦台表明，不會協助治喪，亦不會舉行國葬。南韓聯合通訊社報道，全斗煥於周二早上八時四十分左右，在首爾西大門區延禧洞的寓所廁所內昏倒，其後於九時十二分證實已沒有氣息，遺體被移送往延世大學塞布蘭斯醫院。全斗煥因涉嫌在回憶錄誹謗目擊光州事件的已故神父曹畢奧而被起訴，他否認指控。一九八〇年，南部光州爆發大規模爭取民主的示威活動，全斗煥下令血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。他因而被稱為「光州屠夫」。