協助加劇鴉片類藥物危機 美兩大藥房和沃爾瑪或需賠償

美國俄亥俄州聯邦法院陪審團周二裁定，兩大連鎖藥房Walgreens Boots Alliance和CVS以及大型零售集團沃爾瑪（Walmart）在俄亥俄州兩個縣內，協助加劇鴉片類藥物氾濫危機。法官另訂日期再進行聆訊，到時再決定如何對提出訴訟的兩個縣作出賠償。三間公司均表示，計劃提出上訴。據悉，這是美國法院首次就這類訴訟作出裁決。這宗訴訟引起各方關注，因為法庭的裁決結果可能會觸發更多同類訴訟，估計有超過三千三百宗，大多數是由州政府或地方政府提出。會導致上癮的鴉片類藥物例如止痛丸在全美各地氾濫，已經成為一個嚴重的社會問題。州政府和地方政府為了應付此類上癮個案，需要承受沉重的財政負擔。過去數十年，數以百萬計美國人濫用此類藥物成癮，估計有超過五十萬人死亡。提出這場訴訟的俄亥俄州萊克縣和特蘭伯爾縣的代表律師稱，為了應付鴉片類藥物氾濫的危機，該兩個縣各要承擔高達十億美元開支，包括社會開支和法律開支。