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協助加劇鴉片類藥物危機 美兩大藥房和沃爾瑪或需賠償

2021-11-25 列印
■大型零售集團沃爾瑪（Walmart）被指在俄亥俄州兩個縣內有份協助及導致會上癮的鴉片類止痛藥丸供應過剩，造成公害。美聯社
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　　美國俄亥俄州聯邦法院陪審團周二裁定，兩大連鎖藥房Walgreens Boots Alliance和CVS以及大型零售集團沃爾瑪（Walmart）在俄亥俄州兩個縣內，協助加劇鴉片類藥物氾濫危機。法官另訂日期再進行聆訊，到時再決定如何對提出訴訟的兩個縣作出賠償。三間公司均表示，計劃提出上訴。據悉，這是美國法院首次就這類訴訟作出裁決。

　　這宗訴訟引起各方關注，因為法庭的裁決結果可能會觸發更多同類訴訟，估計有超過三千三百宗，大多數是由州政府或地方政府提出。



　　會導致上癮的鴉片類藥物例如止痛丸在全美各地氾濫，已經成為一個嚴重的社會問題。州政府和地方政府為了應付此類上癮個案，需要承受沉重的財政負擔。

  過去數十年，數以百萬計美國人濫用此類藥物成癮，估計有超過五十萬人死亡。

　　提出這場訴訟的俄亥俄州萊克縣和特蘭伯爾縣的代表律師稱，為了應付鴉片類藥物氾濫的危機，該兩個縣各要承擔高達十億美元開支，包括社會開支和法律開支。

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