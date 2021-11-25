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美國聯同多國 釋放緊急石油儲備

2021-11-25 列印
美國聯同多國 釋放緊急石油儲備
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　　美國白宮周二宣佈，美國聯同中國、印度、韓國、日本等多國一起釋放緊急石油儲備，以協助阻止油價再上升。美國會從戰略石油儲備中，提供五千萬桶原油。早前油產及非油組產油國一再無視拜登政府增加原油供應的呼籲。

　　白宮聲明提到，各國已磋商數星期，又形容隨著有關行動公開，油價在過去數星期已累計跌近一成。同時是美方首次聯同全球主要石油消費國共同行動。日本首相岸田文雄周三亦正式宣佈釋放日本國家石油儲備，據日媒指，迄今為止還日本沒有釋放國家石油儲備的先例。美國總統拜登讚揚政府，在抗通脹和高油價上的努力，承諾汽油價格很快會下降，他又指，隨著轉向清潔能源，美國將減少對石油的依賴。



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