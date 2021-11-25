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泰國環球小姐宣傳照 被保守派舉報觸犯國旗法

2021-11-25 列印
泰國環球小姐宣傳照 被保守派舉報觸犯國旗法
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　　正在競選環球小姐的泰國代表安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis）所拍攝的宣傳照引發風波，因為她腳踏的紅白藍三色圖案與泰國國旗相同，被解讀為「踩國旗」，國內已有保守派人士向警方報案，投訴安琪莉違反《國旗法》，一旦罪成，最高將面臨監禁兩年及罰款四萬泰銖（約九千四百港元）。

　　泰媒報道，安琪莉啟程參加下月十二日的環姐決賽，並拍攝了一輯富有泰國特色的宣傳照片。安琪莉以泰國最大河流昭披耶河（Chao Phraya River）為背景，右手拿著泰國國旗，腳下則是以紅白藍長條色塊延伸的圖樣。據報，泰國國旗的紅白藍三色分別代表國土與民族、宗教和皇室，而安琪莉就站在藍色的位置，引起保守派不滿。



　　提訴人泰國眾議院前法律、司法及人權委員會顧問頌提亞（Sonthiya Sawasdee）亦解釋，泰國環球小姐協會可能沒有注意到這是不妥的行為，不過，他這麼做只是要維護國旗名聲。



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