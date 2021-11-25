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長沙辦「走進陶瓷」活動 吸引外國客

2021-11-25 列印
長沙辦「走進陶瓷」活動 吸引外國客
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　　中國陶瓷有悠久歷史，湖南長沙舉辦「在湘外國人走進銅官窯採風活動」，讓外國人實地了解中國古老的陶瓷文化魅力。

　　長沙銅官窯始於初唐，盛於中晚唐，距今已有千年歷史，與浙江越窯、河北邢窯齊名，是中國唐代三大出口瓷窯之一。而博物館更有這艘按一比一比例還原的千年沉船「黑石號」及銅官窯的遺址模型。內媒早前報道，有多個常住湖南的外國人來到長沙銅官窯博物館參觀，了解中國古老的陶瓷文化。



　　來自加拿大的比塞薩爾原是大學教師，已在湖南生活近十八年，他首次走進銅官窯，表示：「上千年前製陶技術如此先進，令人不敢相信」。



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