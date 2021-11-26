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拜登腸道發現有息肉 醫生：相信是癌前病變

2021-11-26 列印
拜登腸道發現有息肉 醫生：相信是癌前病變
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　　作為「史上最老」的美國總統拜登，他的健康一直以來都受外界關心。美國白宮周三宣佈，總統拜登上周檢驗身體及照腸鏡時發現的一粒息肉，是「良性、增長緩慢及相信是癌前病變」，但在現階段毋須採取任何行動去處理。

　　白宮引述替拜登進行檢查的醫生奧康納所發出的信件，把拜登體內發現的息肉鑑定為「管狀腺瘤」，與他於二○○八年割除的一粒類似。奧康納在信中表示，建議拜登定期監察腸道狀況。拜登應該在七至十年內，再進行另一次照腸鏡。



　　白宮也發佈了一份由奧康納撰寫的報告，宣佈拜登完成年度體檢後，指拜登的數據對於一個七十八歲的老人來說拜登相當健壯；並表示，拜登的健康良好，保持活力，有能力應付總統的繁重工作。

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