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瑞典首位女首相　當選後數小時辭職

2021-11-26 列印
瑞典首位女首相　當選後數小時辭職
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　　瑞典國會周三投票選出社會民主黨女黨魁安德松（Magdalena Andersson，見圖）為新首相，同時是瑞典史上首位女首相，但她在當選後數小時便提出辭職，因為國會否決了新政府提出的財政預算案，改為支持反對黨派提出的預算案。

　　五十四歲的安德松本來是取代早前呈辭的洛夫文出任首相，夥拍綠黨成立一個少數黨派聯合政府執政，但由於新政府提出的財政預算案不獲國會通過，她在當選後數小時便在社交平台發佈訊息宣佈：「我已告訴國會議長，我希望提出辭職。」



　　安德松表示：「據憲法慣例，當一個夥伴政黨退出時，聯合政府便要辭職。我不希望領導一個沒有認受性的政府。」她指，她希望領導社民主黨獨力籌組一個新政府，由她再度上台擔任首相，不再受其他政黨掣肘。

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