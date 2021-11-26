英童遭父母虐殺 死前哭訴沒人愛

英國二十九歲男子托馬斯休斯（Thomas Hughes）與三十二歲女友塔斯汀（Emma Tustin）去年六月在家中殘酷虐待六歲大的兒子亞瑟（Arthur Labinjo-Hughes，見圖），在其奄奄一息時還只顧拍照，最後送院不治身亡。亞瑟死前片段曝光，發現他孱弱得連自己的羽絨被和枕頭都抱不動，並四度哭喊「沒有人愛我」。其生父及繼母更被揭發長期虐待亞瑟，除了身體有大量明顯的傷痕外，醫生更發覺亞瑟體內鹽份嚴重超標，導致「鹽中毒」，明顯被過量餵食鹽份高的食物，更有證人指出亞瑟曾被罰站十四小時不准飲食，被迫睡在客廳地板等；而兩人之間的簡訊多次發出對兒子不利的說話。托馬斯休斯與塔斯汀二人被控謀殺罪，目前案件仍在審理中，判決尚未出爐。