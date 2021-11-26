抗議損害用戶精神健康 Lush退出四大社交媒體

英國化妝品牌Lush周三宣佈，由周五開始，公司旗下的facebook、Instagram、Snapchat及TikTok的社交媒體的官方帳號將會關閉，以抗議社交媒體平台未有保護用家的精神健康。Lush更指，相關政策會持續至少一年，並會在全球四十八個Lush有開分店的國家實行。Lush數碼總監Jack Constantine直言：「各社交平台應面對現實，看清楚他們的演算法及不理質素都要持續產生內容的經營模式，如何損害受眾的精神健康。」他特別提到，社交媒體演算法會不斷向用戶展示類似的內容，會加劇用戶的不良思考，也容易令用戶沉迷。Lush單是在北美的官方Instagram帳號有四百萬個粉絲，在facebook亦有一百二十萬粉絲，公司估計停用相關社交媒體帳號或會令公司損失一千萬英鎊（約一億港元），但Jack希望在未來的一年去彌補公司的損失。