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元宇宙「虛擬房產」 逾1800萬天價成交

2021-11-26 列印
元宇宙「虛擬房產」 逾1800萬天價成交
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　　人氣火熱的元宇宙社區「Decentraland」宣佈一項「虛擬房地產」，日前以六十一萬八千枚「mana幣」，相當於二百四十三萬美元（約港幣一千八百九十五萬元）的天價賣出，金額之高刷新了網上虛擬世界的歷來紀錄。

　　這塊土地位於Decentraland地圖的「時尚街」區，Tokens.com表示，它將用來舉辦數位時尚活動，並銷售虛擬服裝。這筆交易刷新虛擬地產的賣價新高，價格是先前紀錄的兩倍以上。在此之前，虛擬土地的最高賣價為九十一萬三千美元（約港幣七百一十七萬元）。此一價格也略高於紐約曼哈頓房屋的均價，並超越三藩市的平均房價。



　　買主是Token.com的一家子公司Metaverse Group，在周一以六十一萬八千MANA幣買下Decentraland虛擬世界裏面的一塊房地產，並在周二的聲明中公佈該消息。

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