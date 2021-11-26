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幫老婆網購20元護膚品 獅城翁抽中值570萬公寓

2021-11-26 列印
幫老婆網購20元護膚品 獅城翁抽中值570萬公寓
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　　新加坡近日有退休老翁，為老婆網購護膚保養品時，順便參加購物平台的抽獎活動，受幸運之神眷顧的他，成功抽中價值五百七十萬公寓，令人羨慕不已。 該退休的七十歲姓周老翁，早前幫老婆網購價值三元多新加坡元（約二十港元）的護膚保養品，順便參加該購物平台舉辦的抽獎活動，沒想到，幸運抽中一棟價值一百萬新加坡元（約港幣五百七十萬元）的公寓。周男剛接到中獎通知時，更一度以為是詐騙。



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