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西伯利亞礦場大火 增至52死

2021-11-27 列印
西伯利亞礦場大火 增至52死
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　　俄羅斯西伯利亞西南部克麥羅沃州一個礦場周四發生大火災難，死亡人數已上升至五十二人。死者包括礦工和救援人員。當地傳媒引述官員說，在目前的情況下，已經沒有機會找到更多生還者，恐怕罹難人數還會進一步上升。

　　事發於當地時間周四早上，該座位於莫斯科以東三千五百公里外的礦場內一條通風槽內的礦塵著火，火勢迅速蔓延，一發不可收拾。地底礦坑內濃煙密佈，許多礦工被困，活活焗死。當局初時證實有十一人喪生，其後把罹難人數大幅調高至五十二人。俄羅斯塔斯社和RIA通訊社報道，救援人員至今找到十四具屍體。



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