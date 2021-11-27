事發於當地時間周四早上，該座位於莫斯科以東三千五百公里外的礦場內一條通風槽內的礦塵著火，火勢迅速蔓延，一發不可收拾。地底礦坑內濃煙密佈，許多礦工被困，活活焗死。當局初時證實有十一人喪生，其後把罹難人數大幅調高至五十二人。俄羅斯塔斯社和RIA通訊社報道，救援人員至今找到十四具屍體。
西伯利亞礦場大火 增至52死
事發於當地時間周四早上，該座位於莫斯科以東三千五百公里外的礦場內一條通風槽內的礦塵著火，火勢迅速蔓延，一發不可收拾。地底礦坑內濃煙密佈，許多礦工被困，活活焗死。當局初時證實有十一人喪生，其後把罹難人數大幅調高至五十二人。俄羅斯塔斯社和RIA通訊社報道，救援人員至今找到十四具屍體。
林鄭：兩地商討達階段性成果 通關在望 打針市民爆升近四倍
新冠疫情令香港和內地無法通關多時，內地和香港前天召開第二次新冠疫情控制工作對接會議，內地專家認為香港已具備通關條件，受消息刺激，近日打針市民激增，由周三的一千五百多人，升至昨日的六千六百多人，幅度近四...
2021-11-27
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再有美議員訪台 外交部強烈不滿
由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率團訪台的行政專機，日前抵達台灣，是一個月內第二次有美國國會議員組團訪問台灣。訪問團預計停留兩日，昨與總統蔡英文會面。高野指，相信未來美...
2021-11-27
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亞馬遜工人「黑色星期五」罷工
美國每年感恩節過後的第一個周五被稱為「黑色星期五」，許多百貨公司和大型零售店都按照傳統大減價，吸引顧客消費，也為聖誕和新年購物旺季揭開序幕。傳統上，這是零售和物流業全年最忙的其中一天，但全球最大網上零...
2021-11-27
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皓日今開放示範單位
牛頭角及九龍灣區逾30年來首個全新住宅項目皓日，主打一房及兩房戶型，即日起正式開放予公眾參觀；發展商指項目即將公佈首張價單，首批將不少於60伙。 恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣指出，皓日今日開放示範...
2021-11-27
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變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點
南非出現全新變種新冠病毒，市場憂慮疫情升溫，美股在感恩節假期後復市急插，其中杜指一度急插逾千點，低見34789點，跌幅逾2.8%；納指亦曾跌358點，見15486點；標普500指數亦跌逾百點，失守4600點水平。 恐慌指數曾急升五成 另外，俗稱恐慌指數的標普500波動率指數（VIX）一度急升超過五成，高見28.52。市場憂慮疫情再現，拖累油價亦見大插，紐約期油一度急插超過一成，見每桶68.71美元。 美股各類股份跌勢全面，其中航空、郵輪及石油股成為重災區。杜指成份股波音曾跌近8%，美國航空及聯合航空齊跌13%；皇家加勒比郵輪、挪威郵輪及嘉年華郵輪，分別跌12%、15%及14...
2021-11-27
- 美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億
- 多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
- 助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代
- 中環IFC外望——翁順來成中巴總裁 曾任三電訊商高層
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艾簡達拿轟出信心 紅炮取「聖」
利物浦中場堤亞高艾簡達拿本月初傷瘉復出，周三歐聯攻入個人本季第一球，證明已經上力，信心也增強不少。今晚英超，紅軍主場迎戰近況不穩的修咸頓，這名西班牙猛將勢組織一浪接一浪的攻勢率隊狂攻，讓球主客和讓兩球「主勝」值得支持。（Now621台今晚11:00直播） 堤亞高艾簡達拿季初因小腿受傷，各賽事缺席了九仗，直至本月初才復出，然而表現未如理想。周三歐聯，這位三十歲中場於一次罰球攻勢當中，於禁區外後上轟入一記割草式勁射打開紀錄，助紅軍最終主場贈波圖兩蛋。 修咸頓輸往績 入球證明堤亞高艾簡達拿已重拾最佳狀態之餘，此子明言這還是心靈良藥：「我認為傷瘉歸來後，最重要的是重拾自信，...
2021-11-27
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太古廣場 ｜雪山之巔度假村 與雪怪家庭度聖誕
聖誕臨近，各大商場紛紛換上聖誕裝飾及舉行祝慶活動，金鐘太古廣場便變身「雪山之巔度假村」，讓留港的旅行愛好者，也可感受雪山冬日探險。只要由現在至2022年1月2日來到商場，便可參與各種體驗，來一場聖誕冒...
2021-11-24
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籌備處女騷心情緊張 新人iii視王菀之為啟蒙老師
唱作新人iii（Iris Liu）近期多搞作，除推出個人專輯《EYE EYE EYE》外，將於本月30日在西九舉行處女個唱《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》，...
2021-11-27
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好好過日子——值與不值
傳聞李嘉誠先生在佳士得拍賣中投得愛因斯坦起草《相對論》的手稿，手稿以一千一百七十萬歐羅落槌，合一億多港幣，成為一時話題。 這天朋友說起這件事，說一億多真是個很大的數目。我說數目大不大因人而異，你覺得這數目很大，但人家覺得不過是身家中的九牛一毛，就像如果你有一千多塊錢，讓你花一塊錢買一件心頭好，你也不會覺得這是一個大數目。只要能力所及，便都不是事情了。 有一次跟人說價值觀裏「值不值」這個問題，對方問我甚麼是「值」，甚麼是「不值」。我說以買東西為例，只要喜歡一樣東西，自己又負擔得起，那就「值」了。至於是否還可以格價講價，那就不是首要考慮的問題。如果因為格價講價而費時問、口舌和精...
2021-11-27
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馬場浮世繪——鐵鳥翱天檔利勝望濃
第四十一屆日本盃，日前進行排位，勢成大熱門的「鐵鳥翱天」抽到二檔，對該駒來說可能是好消息，因為不但上屆「杏目」贏馬時亦排在同一檔位，近年此賽排內檔馬成績亦特別好。過去十二屆的盟主中，有八駒是排在五檔以內，其中三駒抽得一檔，兩駒抽排二檔。如今「鐵鳥翱天」排二檔起步，很大機會可贏馬光榮退役。 馬場浮世繪
2021-11-27
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