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疑太平洋戰爭未爆彈 東京終順利拆除

2021-11-29 列印
■疑似太平洋戰爭時期的未爆彈。
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　　日本東京都杉並區月前發現一枚疑似太平洋戰爭時期的未爆彈，陸上自衞隊人員周日順利完成引線拆除，移除彈體。有關未爆彈可能是美軍在太平洋戰爭期間空襲時所用。

  這枚未爆彈是相關人員十月在進行樹木挖掘工程時發現。杉並區公所表示，未爆彈長度約一米、重約五十公斤，是美國製造的燃燒彈，可能是美軍在太平洋戰爭期間空襲時使用。相關單位人員事前疏散現場方圓四十米二十戶約五十人，並進行交管作業，周日上午九時開始進行未爆彈拆除工作。



  陸上自衞隊人員花了約半小時拆除引線，然後將未爆彈從現場移除。杉並區公所危機管理室長井上純良說，平安順利完成拆除令人鬆了一口氣，雖然對鄰近居民造成困擾，但很感謝眾人配合。

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