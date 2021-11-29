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諾貝爾和平獎得主馬拉拉牛津大學畢業

2021-11-29 列印
諾貝爾和平獎得主馬拉拉牛津大學畢業
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　　史上最年輕的諾貝爾和平獎得主、現年二十四歲的馬拉拉本月早前才突然宣佈成婚，現時又有好消息傳出，上周五順利從英國牛津大學畢業，取得哲學、政治和經濟學學位。

　　馬拉拉在社交媒體Instagram和Twitter上分享畢業照片，典禮原定於去年五月舉行，但因疫情關係，延至今年秋季。照片顯示，馬拉拉在校園中戴著學士帽，身穿長袍，與父母和新婚夫婿馬利克等人合照，看來容光煥發，神采飛揚。由於部份畢業典禮儀式以拉丁文進行，她還在推文中俏皮地說：「講了一些拉丁文之後，顯然我獲得學位了」。她的帖文獲超過六十萬人讚好。



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