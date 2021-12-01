落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，案件周一在紐約法院開審。檢方指控她八項性交易和其他罪行，她否認全部控罪。若所有罪名裁定成立，她最高會被判入獄八十年。五十九歲的馬克斯韋爾擁有美國和法國國籍。她於去年被捕後，一直被羈押。她總共被控以八項罪名，其中兩項作偽證的控罪另訂日期審訊。這宗哄動全美的醜聞的主角愛潑斯坦，於二〇一九年被捕後在監獄內畏罪自殺身亡。馬克斯韋爾是愛潑斯坦的前女友及前僱員。檢察官拉拉‧波梅蘭茨 (Lara Pomerantz) 指，她是愛潑斯坦 (Jeffrey Epstein) 所謂的「虐待年輕女孩的金字塔計劃」的關鍵，通過在體面的外表下使性行為正常化。被強迫賣淫的受害女子仍未成年主控官指她於一九九四年至二〇〇四年間，藉着送禮物例如性感內衣褲給一些女子，又與她們深入交談例如討論性話題，取得她們信任，之後鼓勵她們發送內容露骨的短訊給愛潑斯坦。一些墮進圈套的受害女子仍未成年。助理地方檢察官普馬蘭茲在庭上說：「她引誘心智未成熟的女孩子，操控她們，之後強迫她們出賣肉體。」馬克斯韋爾周一出庭時，戴了一個白色口罩，看來比以前消瘦及憔悴。她被羈押期間，辯方律師曾數次為她申請保釋，都被法官拒絕。馬克斯韋爾對八項性交易和其他罪行的指控不認罪。案件開審後，首先是遴選十二位陪審員，之後由控、辯雙方作開案陳詞。預計整宗案件審訊三周。控方計劃傳召四位證人出庭作證。