五十九歲的馬克斯韋爾擁有美國和法國國籍。她於去年被捕後，一直被羈押。她總共被控以八項罪名，其中兩項作偽證的控罪另訂日期審訊。這宗哄動全美的醜聞的主角愛潑斯坦，於二〇一九年被捕後在監獄內畏罪自殺身亡。
馬克斯韋爾是愛潑斯坦的前女友及前僱員。檢察官拉拉‧波梅蘭茨 (Lara Pomerantz) 指，她是愛潑斯坦 (Jeffrey Epstein) 所謂的「虐待年輕女孩的金字塔計劃」的關鍵，通過在體面的外表下使性行為正常化。
被強迫賣淫的受害女子仍未成年
主控官指她於一九九四年至二〇〇四年間，藉着送禮物例如性感內衣褲給一些女子，又與她們深入交談例如討論性話題，取得她們信任，之後鼓勵她們發送內容露骨的短訊給愛潑斯坦。一些墮進圈套的受害女子仍未成年。
助理地方檢察官普馬蘭茲在庭上說：「她引誘心智未成熟的女孩子，操控她們，之後強迫她們出賣肉體。」
馬克斯韋爾周一出庭時，戴了一個白色口罩，看來比以前消瘦及憔悴。她被羈押期間，辯方律師曾數次為她申請保釋，都被法官拒絕。馬克斯韋爾對八項性交易和其他罪行的指控不認罪。
案件開審後，首先是遴選十二位陪審員，之後由控、辯雙方作開案陳詞。預計整宗案件審訊三周。控方計劃傳召四位證人出庭作證。