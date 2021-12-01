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慘淪性奴 69外籍大學生涉案 韓少女被性侵逾百次

2021-12-01 列印
慘淪性奴 69外籍大學生涉案 韓少女被性侵逾百次
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　　南韓慶東大學（Kyungdong University，見圖）近日爆出一宗令人髮指的性侵案件，一名未滿十六歲的未成年中學生遭到慶東大學的外籍生性侵一百次以上，目前已知至少六十九人涉案，多為尼泊爾籍和孟加拉籍籍人士，目前全部被限制出境。

　　綜合南韓傳媒報道，受害者A是一名未滿十六歲的未成年少女，在慶東大學附近的中學就讀。從去年十二月開始，慶東大學的多位外籍學生用「要買吃的給你嗎？」、「要來我家玩嗎？」等藉口，接近她並與其發生性關係。



　　警方經查後認為，儘管知道A是未成年人，但他們仍發生了關係。後來女生更淪為性奴，遭到慶東大學的在校學生與畢業生集體性侵，至少被侵犯一百次。直到少女回學校後與老師傾談時，被老師揭發這宗案件。

　　校方證實，嫌疑人中約有三十人是住校生，大部份都住在校外。

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