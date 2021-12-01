韋氏大詞典本年度生字為「Vaccine」

學術界享有權威地位的Merriam-Webster大詞典（韋氏大詞典）周一選出「Vaccine」（疫苗）為二〇二一「年度生字」。新冠肺炎疫苗在全球肆虐近兩年，疫苗的出現為應付這場世紀疫症帶來希望，同時在一些國家和地區引起爭議，並成為政治問題。韋氏大詞典表示，據用戶查詞典的數據和網上搜尋及點擊的次數，計算出過去一年哪些是熱門生字，最後選出「Vaccine」為年度生字。編輯索科洛斯基說：「這個生字道出了兩個平行但交叉的故事：一個是醫學故事，一個是政治故事或文化故事。」疫苗的出現為新冠肺炎疫症帶來希望，但也在一些國家和地區內成為政治分化的源頭。