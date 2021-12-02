全球首個 美科學家團隊創造 ﻿ 「活體機械人」﻿﻿學會自我繁殖﻿

美國科學家團隊去年通過提取非洲爪蟾的幹細胞，創造出史上首個「活體機械人」Xenobots。現時更震驚地發現，它能以一種全新的生物繁殖方式，進行自我繁殖。根據《美國科學院院報》（PNAS）上由美國佛蒙特大學、塔夫茨大學和哈佛大學威斯研究院發表的論文。Xenobots最初是一個由大約三千個細胞組成的球體，可以繁殖，但會很快消亡。為了使其繁殖更高效，研究人員借助人工智能測試了數十億種體型，最終將Xenobots母體確定為「C形」，外觀酷似電子遊戲「食鬼」的角色Pac-Man。綜合外電報道稱，這種「異形機械人」非傳統上的機械裝置機械人，其本質仍是生物體，用非洲爪蟾胚胎幹細胞培植而成，長度不到一毫米，但比微生物大得多。起初Xenobot 無法實現「系統性繁殖」，後來研究人員發現，球形Xenobot在特殊情況下偶爾會通過「動力複製」方式繁殖，即將大量細胞聚集在一起形成新個體。研究人員隨後利用人工智能（AI）程序測試了數十億種體型，包括三角形、正方形、星形等，並在幾個月後設計出如同Pac-Man的「C形」Xenobot。這種機械人的繁殖效率明顯高於球形機械人。「C形」Xenobot能夠在培養皿中找到微小的幹細胞並將數百個幹細胞聚集在「嘴（指C型的缺口）」裏，幾天後這組幹細胞就會「吐出」新Xenobot活體機械人，並重複這種繁殖行為。Xenobot目前還沒有實際用途，但研究人員表示，具有很大發展潛力，可用於製造更先進的生物工具，例如能夠從海洋中回收微塑膠顆粒的生物機械人，或用於精準釋放藥物。