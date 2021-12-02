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愛潑斯坦迫未成年少女賣淫案 私人機師曾接載名人克林頓

2021-12-02 列印
　　美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫醜聞牽連前名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），其案件周二進行第二天聆訊。首名證人是愛潑斯坦的私人機師維索斯基（Larry Visoski），供稱接載多位名人到世界各地，包括美國前總統克林頓、特朗普、安德魯王子。但在飛行途中，他從未見過有人在機上進行性行為。

　　證人維索斯基擔任愛潑斯坦的私人飛機機師長達二十五年，負責駕駛綽號「Lolita Express」的私人飛機，接載愛潑斯坦和他的貴賓到世界各地。每次飛行途中，駕駛艙艙門都要上鎖，因此他不知道駕駛艙外發生甚麼事，也從來未見過有人在飛機上進行性行為。維索斯基記得曾接載過朱弗雷（Virginia Giuffre），就是公開聲稱被迫與安德魯王子上牀的女子；還有緬因州參議員米歇爾、俄亥俄州參議員格林、男影星兼導演 Kevin Spacey 等。他謂 ，在二○○二和二○○三年，他共接載過克林頓四次，一次去歐洲，一次去亞洲，兩次去非洲。



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