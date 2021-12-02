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普京嚴厲警告北約 勿在烏克蘭部署軍隊武器

2021-12-02 列印
普京嚴厲警告北約 勿在烏克蘭部署軍隊武器
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　　俄羅斯總統普京（圖）周二嚴厲警告北約，不要在烏克蘭部署軍隊和武器，指這樣做會超越俄羅斯的紅線，俄羅斯必定會作出強烈反應。美國白宮則呼籲各方保持克制，避免緊張的局勢加劇。近期不斷有消息指俄羅斯有意於短期內揮軍入侵烏克蘭，引起西方國家憂慮。普京周二作出回應時表示，俄羅斯同樣擔心西方國家在俄羅斯邊界附近進行軍事演習。

　　普京指，極之關注北約最終會在烏克蘭國內，部署可以在五分鐘內射擊俄羅斯的導彈。他指出：「若出現這種威脅，表示有人超越了我們的紅線。」普京透露，俄羅斯海軍將於明年初部署一種新的高超音速武器。烏克蘭亦對俄軍邊境集結不安，而克里姆林宮再三否認俄軍有意開入烏克蘭境內。



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