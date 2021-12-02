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密歇根州中學爆槍擊 三死八傷疑兇被捕

2021-12-02 列印
■槍擊事件持續了五分鐘，校內的師生陷入恐慌，反鎖在課室內躲避。美聯社
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　　一名十五歲學生周二在美國密歇根州一間中學內開槍殺死了三名同學，並擊傷八人，包括一名老師。疑兇已經被捕，暫時未知道他的行兇動機。警方稱，探員與疑兇對峙時，疑兇手上仍持着武器，探員合力把他制服。疑兇沒有受傷，但不太合作，接受盤問時拒絕透露他如何偷運武器進入校園。

　　調查人員仍在蒐集線索和證據，藉以了解他的行兇動機。探員初步相信，疑兇是單獨行事，沒有同黨。據報，三名死者分別是一名十六歲少年和兩名分別只有十四和十七歲的少女。當局暫未公佈疑兇和死傷者的名字。



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