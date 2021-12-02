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一年來只出一集內容 哈利夫妻1.8億簽Spotify

2021-12-02 列印
一年來只出一集內容 哈利夫妻1.8億簽Spotify
一年來只出一集內容 哈利夫妻1.8億簽Spotify
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　　已脫離英國皇室的哈利與妻子梅根早前與音樂串流服務平台簽下價值一千八百萬英鎊（約一億八千七百萬港元）的數碼廣播合約，結果二人僅於去年十二月錄過一集三十五分鐘的特別節目後，再無製作過任何內容。有指Spotify高層已婉轉示意他倆履約的必要性和時間性，以免違約或解約撕破臉。

　　消息人士向英國《太陽報》指出：「Spotify很高興與哈利夫妻簽約，但他們的頻道沒有內容，令Spotify感到困惑。尤其是，他們為其他平台提供內容時，看起來沒有任何問題。」據二人的攝影師稱：「哈利及梅根當下有太多事情想做。」 另一消息人士指，哈利夫婦去年簽約時，根本未有完整的節目製作團隊，而當時的聖誕特輯是拼湊而成。《太陽報》指，兩人已在八月聘請資深製作人薩奈斯（Rebecca Sanaes）擔任節目負責人，預計耶誕節前就會推出一系列節目。Spotify對此也賣關子地表示，「繼續收聽吧，重頭戲即將到來」。





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