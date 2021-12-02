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四川小學校長詐騙六千萬 被揭發後自盡身亡

2021-12-02 列印
　　四川有一名小學校長在一款網絡遊戲充值超過三千萬元人民幣（下同，約三千六百萬港元），打造最強的戰隊，並令自己的遊戲角色獲遊戲世界排行榜首位。不過款項均是她以「入股」為名詐騙家長和好友所得，事件更令她家破人亡。據悉，被揭發後該校長已自盡身亡。

　　輕生的女子叫童敏，是四川知名民營教育機構天立教育，旗下的合江天立學校小學校長，她曾經多次獲得優秀教師榮譽，丈夫是四川省瀘州市瀘縣司法局長李清華。



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