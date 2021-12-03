多款Android手機應用程式被指內藏針對用戶的金融帳密為目標的木馬。資安公司ThreatFabric近日研究發現有逾三十萬用戶下載能躲過Google Play審查機制的惡意程式，而可怕的是這些App裏頭皆含有金融木馬程式，竊取受害者的金融憑證。據報，有部份黑客瞄準各式QR Scanner手機應用程式為掩飾，而疫下世界各地均需掃當地的健康「QR Code」成常態，令人防不勝防。台媒引述ThreatFabric的發現，指有四款金融木馬程式Anatsa、Alien、Hydra及Ermac，會藏身在QR Code掃描器、或PDF掃描器等手機應用程式中。而使用者安裝相關受影響的手機應用程式後，會被黑客侵入植入「金融木馬」。據報，目前已有逾三十萬用戶下載相關手機應用程式。ThreatFabric指，已向Google投訴有關惡意應用，有部份已於Google Play下架。ThreatFabric表示，受影響的手機應用程式將會遭竊取安全憑證，或誘用戶輸入個人資料登入等，威脅用戶的網上金融帳密安全。「Anatsa」就藏於「PDF Document Scanner Free」、「QR Scanner 2021」、「QR Scanner」、「PDF Document Scanner - Scan to PDF」、「PDF Document Scanner」及「CryptoTracker」等手機應用程式中，目前已被下載超二十萬次。而上述手機應用程式的用戶，就恐有被竊安全憑證，和用戶熒幕顯示內容及側錄鍵盤手勢。「Hydra」、「Ermac」兩者均透過「QR CreatorScanner」App進行散布，下載人數逾一萬五千多人。而「Alien」則藏在「Master Scanner Live」、「Gym and Fitness Trainer」與「PDF AI︰TEXT RECOGNIZER」等手機應用程式中，誘使用戶輸入個資登入，下載量超過九萬五千次。 ﻿