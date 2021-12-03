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駐日美軍戰機 空中拋油箱掉落民居

2021-12-03 列印
■三澤基地副司令墨菲指，兩架F-16在飛往西面空域進行訓練途中，其中一架出現了發動機油壓下降的警報，需空中拋油箱。美聯社
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　　駐日美軍三澤基地（青森縣三澤市）一架F-16戰機從空中把兩個油箱丟棄到縣內住宅區附近二、三十米的地方，所幸未造成地面人員傷亡。不過現場油臭味瀰漫，當地居民對此相當不滿；日方以有可能導致嚴重事故為由，向美軍提出強烈抗議。美方隨後致歉，並解釋當時出現了發動機油壓下降的警報，恐戰機失去動力釀成更嚴重事故，才出此下策。

　　三澤基地副司令墨菲回應事件表示，當時涉事機師遵從指示將油箱丟棄至安全地點的操作手冊，在昏暗環境中以目視確認了是無建築物和人員等的地點，遂將油箱丟棄至岩木山附近。而另一架戰機則在確認油箱丟棄地點沒有起火後返回基地。目前，兩個油箱一個在深浦町住宅區附近被發現，另一個尚未找到。





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