特朗普批梅根不尊重英女皇 揚言「哈里總有一天後悔」

美國前總統特朗普在佛羅里達州接受英國前政治家、新聞節目主持人法拉奇（Nigel Paul Farage）採訪時表示，薩塞克斯公爵夫人梅根對英國皇室「很不尊重」，尤其是對女皇伊利沙伯二世，哈里王子總有一天「會後悔」。在這段周三播出的訪談中特朗普表示：「我不是梅根的粉絲，從一開始就不是。我認為哈里被狠狠地利用了，梅根破壞了他與家人間的關係，尤其是傷害了英女皇，他遲早有一天會後悔的。很多人都說我很擅長預測，我想他會後悔的，說不定他已經後悔了。」