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賀錦麗高級顧問 兼首席女發言人年底離職

2021-12-03 列印
賀錦麗高級顧問 兼首席女發言人年底離職
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　　繼本月初賀錦麗的通訊主任艾蒂安（Ashley Etienne）決定離開政府後，美國副總統賀錦麗的高級顧問兼首席女發言人桑德斯（Symone Sanders）將於今年年底離職。副總統辦公室近期受連串負面新聞困擾，被指運作混亂，賀錦麗的能力受到質疑，盛傳她與總統拜登不咬弦，有消息指她被邊緣化。這是副總統辦公室最新一項高層人事變動。

　　桑德斯周三通知其他同事她離職的決定，而她曾為拜登工作近三年。拜登在去年的大選中勝出後，她改為擔任賀錦麗的副手，經常隨同賀錦麗到國內、外訪問，協助賀錦麗應付棘手的問題。白宮一名官員說：「賀錦麗十分重視施蒙妮（桑德斯），她深得其他人愛戴。很感恩她能工作至今年年底。」



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