軍樂告別儀式是德國聯邦國防軍最高級別和最隆重的一種典禮。儀式上，士兵點燃火炬、列隊行進，並由軍樂隊奏樂。
繼任人下周宣誓
儀式在首都柏林的國防部外庭院，據外電指，儀式可溯及十六世紀的「火炬遊行」的傳統軍禮。據悉，此乃德軍的最高榮譽。按照慣例，德國總統、總理和國防部長卸任時會得到這樣的禮遇。今年十月十三日，德國為從阿富汗完成任務回國的德國士兵亦舉行了這個儀式。 由於德國當選總理肖爾茨預計將於下周三（八日）宣誓就職。當晚的講話被視作默克爾在其十六年執政生涯結尾發表的最後演說。
六十七歲的默克爾強調，十六年的總理生涯是「忙碌和充滿挑戰的」，不僅從政治上，從人性上也給她提出了非常高的要求，並總是將她的時間填得很滿。
她用「感激」和「謙卑」來概括自己告別總理一職的心情：「在我如此長時間地履行的職責面前，我感到謙卑。對我所受到的信任，我表示感激。我總是認為信任是政治領域最重要的資產，而信任絕非隨手可得，因此我要表示衷心的感謝。」
默克爾在講話中感謝了德國的醫護人員、援助組織和聯邦國防軍在新冠疫情期間的付出。她同時批評了圍繞疫情的陰謀論，並呼籲國民保持團結和信任。 同時祝願即將接棒的肖爾茨和下屆德國政府一切順利。