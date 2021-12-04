德國軍方周四在柏林為即將在下周卸任的總理默克爾舉行隆重的軍樂告別儀式。由於防疫管制措施，默克爾只邀請約二百名賓客觀禮，包括五十二名其總理任內的部長，所選歌曲是經典聖歌《讚美真神》等。軍樂告別儀式是德國聯邦國防軍最高級別和最隆重的一種典禮。儀式上，士兵點燃火炬、列隊行進，並由軍樂隊奏樂。繼任人下周宣誓儀式在首都柏林的國防部外庭院，據外電指，儀式可溯及十六世紀的「火炬遊行」的傳統軍禮。據悉，此乃德軍的最高榮譽。按照慣例，德國總統、總理和國防部長卸任時會得到這樣的禮遇。今年十月十三日，德國為從阿富汗完成任務回國的德國士兵亦舉行了這個儀式。 由於德國當選總理肖爾茨預計將於下周三（八日）宣誓就職。當晚的講話被視作默克爾在其十六年執政生涯結尾發表的最後演說。六十七歲的默克爾強調，十六年的總理生涯是「忙碌和充滿挑戰的」，不僅從政治上，從人性上也給她提出了非常高的要求，並總是將她的時間填得很滿。她用「感激」和「謙卑」來概括自己告別總理一職的心情：「在我如此長時間地履行的職責面前，我感到謙卑。對我所受到的信任，我表示感激。我總是認為信任是政治領域最重要的資產，而信任絕非隨手可得，因此我要表示衷心的感謝。」默克爾在講話中感謝了德國的醫護人員、援助組織和聯邦國防軍在新冠疫情期間的付出。她同時批評了圍繞疫情的陰謀論，並呼籲國民保持團結和信任。 同時祝願即將接棒的肖爾茨和下屆德國政府一切順利。