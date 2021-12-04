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美歐展開中國問題對話 中方反對挑動對立對抗

2021-12-04 列印
　　美國和歐盟外交高層舉行第二輪「美歐中國議題對話」，雙方表示關注中國的人權問題，又同意合作應對中國帶來的競爭和威脅，中國外交部就批評中方堅決反對以意識形態劃線，公然挑動對立對抗。

　　會後發表美歐代表發聯合聲明，指雙方討論保護知識產權、重要基建、敏感科技資訊和確保供應鏈多元化等問題。同時指中國持續侵犯人權，並強烈關注中國在南海、東海和台海採取的單邊行動，指對美歐的安全及繁榮帶來直接影響。北京外交部發言人趙立堅表示，中、美、歐都是對世界和平穩定有重要影響的力量，中方堅決反對以意識形態劃線，公然挑動對立對抗。他說，國際關係中存在一定競爭，但不能打着競爭旗號損害別國主權和內政，甚至公然聯手遏制打壓特定國家。



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