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美參眾兩院 通過臨時撥款法案

2021-12-04 列印
　　繼眾議院後，美國參議院周四通過短期延長政府撥款的臨時開支法案，將交予總統拜登簽署成為法律，避免聯邦政府在周五停擺。提供運作的撥款將至明年二月十八日，讓聯邦政府可以運作多十一個星期。

　　這項短期撥款法案將為政府提供資金直到明年二月十八日，民主黨人希望這樣一來，他們就有餘裕推動本月通過拜登二萬億美元的經濟支出法案，同時提高政府債務上限。共和黨人和民主黨人在周四上午就這份政府撥款計劃達成一項協議，將撥款期限延長多十一個星期，然後迅速在眾議院和參議院通過了該法案。



　　若這項臨時開支法案未能在參議院過關，數十萬名聯邦員工恐會被迫放假，造成數十個計劃停擺或縮減規模。

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