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日愛子公主成年禮 戴姑姑二手皇冠

2021-12-04 列印
日愛子公主成年禮 戴姑姑二手皇冠
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　　日本女成年皇族年滿二十歲時，都可獲得一頂特製的皇冠，並戴著出席成年禮。而德仁天皇的獨生女愛子公主十二月一日滿二十歲，但由於新冠肺炎疫情，全國經濟大受影響，因此愛子公主決定放棄訂製專屬皇冠的機會，改向姑姑黑田清子借用，並戴著「二手皇冠」出席成年禮。預計替皇室節省二千八百萬日圓（約一百九十二萬港元）。

　　愛子正式成為成年皇族的一員，未來也將開始負責皇室的公務。愛子貴為現任天皇的獨生女，二十歲的成年禮理應會大事慶祝，但她主動放棄這個機會，改向姑姑借用二手皇冠。此舉據悉更更打破日本皇室逾一百五十二年來的傳統。消息傳出後，當地傳媒就特地將她和早前結婚脫離皇籍的真子作比較。



　　網民不滿指，已經成為平民的真子在紐約居住高級的豪華公寓，又指她與佳子公主當初成年時也同樣享有皇室為她們訂製的專屬皇冠。不過也有網友表示，「小室真子使用的是自己的儲蓄，又不是皇室的費用。

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