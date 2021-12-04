印度媽持棍追一公里 救回被獵豹叼走兒

據報，事件發生在中央邦一處村莊，這裏正好位於老虎保護區的緩衝區域。事發當晚媽媽拜佳（Kiran Baiga）和三名孩子一起在屋外生火取暖，沒想到獵豹突然撲出，叼走了她的六歲兒子。
拜加追豹一公里，並用棍子攻擊獵豹，不過獵豹反而朝着母子倆展開反擊，幸而村民們及時趕到現場支援， 將獵豹趕跑。拜加見到兒子平安後隨即昏倒在地，村民將二人送院治療。
東京奧運國家隊代表團昨午正式抵港，展開一連三日訪港行程，三場公開活動共五千三百張門票已迅即售罄。香港運動員在東奧亦取得歷來最佳成績，國家體育總局副局長兼團長楊寧指，非常高興看到香港健兒創下歷史佳績，更...
2021-12-04
滴滴出行昨日在官方微博發佈消息稱：「公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作」。綜合外電指，滴滴出行自在美上市，一直以來受中國當局和美國方的壓力。大量網民對此在微博留言，大多表示「...
2021-12-04
德國軍方周四在柏林為即將在下周卸任的總理默克爾舉行隆重的軍樂告別儀式。由於防疫管制措施，默克爾只邀請約二百名賓客觀禮，包括五十二名其總理任內的部長，所選歌曲是經典聖歌《讚美真神》等。 軍樂告別儀式是...
2021-12-04
大埔白石角新晉豪宅雲滙，樓齡僅約兩年，鄰近科學園。今次介紹屋苑一個頂層連天台戶，市場少有，單位實用面積1144方呎，採四房一套設計，附有靚裝，內置樓梯往640方呎天台，在於此可多角度欣賞吐露港海景，視...
2021-12-04
美國證券交易委員會（SEC）公佈監管外國上市公司新規，或會導致200多間中概股退市，加上滴滴出行宣佈將在紐交所退市，並啟動香港上市的準備工作。市場擔心在美上市的中概股面臨退市風險，科網股顯著受壓，恒指...
2021-12-04
拜仁慕尼黑鋒線三叉戟京士利高文、羅拔利雲度夫斯基和利萊辛尼，各自姓氏第一個字母組合而成的簡稱跟網絡潮語CLS（Comment、Like、Share）一樣，威震八方！當中，羅拔仔最近金球獎，勢率領拍檔在今晚德甲榜首大戰作客擊敗多蒙特泄憤。（香港開電視77、有線601、661台周日凌晨1:30直播） 今季拜仁十三輪德甲狂轟四十二球，連同盃賽的三十四球，累積七十六球威力驚人。京士利高文、羅拔仔和辛尼貢獻其中三十七球和十三次助攻，三叉戟包辦了全隊六成半士哥。教練拿格斯文對高文及辛尼讚賞有嘉：「高文是世界上其中一位最頂級翼鋒，辛尼則是一位十分聰明的球員，今季進步幅度很大。」 ...
2021-12-04
主打西西里美食的意大利菜館Sicilian，由在當地生活多年的意籍總廚Marco Furlan掌舵，餐單主要供應西西里風味的傳統薄餅、意粉及海鮮料理。Marco表示，西西里美食融合了希臘、西班牙、法國...
2021-12-02
50歲林子博遵從亡妻董燕君遺願，今年8月底帶同16歲長女詠渝及12歲細仔卓楠移民英國，至今生活已安頓下來，一家在曼徹斯特落腳。對於半百人生先嚟適應新生活，子博被讚有勇氣：「佢兩個係我最寶貴最親嘅人，所...
2021-12-04
上海朋友跟我比較上海跟香港的生活指數和生活質素，我說環顧大中華地區，這兩個城市最相似。如果以樓價作標準，兩地的差距愈縮愈短，香港人在香港買不起樓，到上海也一樣買不起了。這是兩個城市的居民同樣面對的問題。 至於平常生活，兩地倒是很相似的，比如出外吃飯，豐儉隨人，貴的很貴，便宜的大家都負擔得起。再仔細比較，上海的貴價餐廳就算跟香港同樣水準，但收費一定比香港貴，有些還要貴很多。這個「很多」之中，少不得有虛榮的水份，適合暴發戶和新發財。 所以，若是幫襯同樣或者更高水準的高級餐廳，香港便顯得「價廉物美」了。至於普通餐廳，上海香港兩地都是百花齊放，精采紛陳，而且各有各的特色，江南和嶺南...
2021-12-04
今屆香港國際賽，除了有多匹參戰馬作競賽生涯前最後一戰外，過去曾分別憑「大利來」和「自豪」，贏出香港瓶和香港盃的法國練馬師羅迪普，亦將會是最後一次帶馬遠征海外，由他訓練的四歲馬女「倚蓬萊」今次將會出戰香港瓶，而羅迪普在今年年底將正式榮休。 據悉「倚蓬萊」服役以來只曾贏出二級賽，在一級賽聖格盧大賽只跑第二，論級數未必一定能夠入選，可是練者積極爭取，認為此駒確有競爭力，最後終獲邀來港參賽，如果屆時順利贏馬，肯定成為一時佳話。 馬場浮世繪
2021-12-04