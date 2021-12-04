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印度媽持棍追一公里 救回被獵豹叼走兒

2021-12-04 列印
印度媽持棍追一公里 救回被獵豹叼走兒
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　　印度近日發生一宗恐怖的獵豹襲人事件。一名三孩之母與孩子屋外生火時，一獵豹突撲出將六歲兒子叼走。母親見狀抄棍追豹一公里，再用棍攻擊獵豹，救回兒子。據報，男童身上有多處地方受到重傷，而母親也被抓傷，目前二人已接受治療、逐漸復原中。

　　據報，事件發生在中央邦一處村莊，這裏正好位於老虎保護區的緩衝區域。事發當晚媽媽拜佳（Kiran Baiga）和三名孩子一起在屋外生火取暖，沒想到獵豹突然撲出，叼走了她的六歲兒子。



　　拜加追豹一公里，並用棍子攻擊獵豹，不過獵豹反而朝着母子倆展開反擊，幸而村民們及時趕到現場支援， 將獵豹趕跑。拜加見到兒子平安後隨即昏倒在地，村民將二人送院治療。



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