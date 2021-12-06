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愛子成人禮 獲父皇親授勳章

2021-12-06 列印
愛子成人禮 獲父皇親授勳章
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　　日皇德仁與皇后雅子獨生女愛子公主周日在皇居內出席成年儀式，她戴着姑姑過去使用的頭冠由父親親授勳章。據報，由於愛子二十歲生日當天在大學還有課要上，所以主要成年儀式延至周日上午舉行。

　　愛子上午先前往宮中三殿（賢所、皇靈殿及神殿）參拜，之後再到宮殿鳳凰之間，接受日皇德仁親授「寶冠大綬章」；並落落大方地接受記者的提問及祝賀，更笑着行禮說道「謝謝」。



　　愛子下午穿上女性皇族正裝、佩戴勳章前往日皇與皇后及上皇與上皇后處致意；到傍晚時份接受皇族人士及行政、立法與司法三權首長祝賀。

　　另外，基於防疫考量，成年儀式後將不舉行茶會及賀宴。

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