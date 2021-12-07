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勃朗峰登山客尋獲寶藏 與當局平分263萬寶石

2021-12-07 列印
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　　阿爾卑斯山最高峰勃朗峰（見圖）於二○一三年發現有登山客拾獲價值約三十萬歐羅（約二百六十三萬港元）的珠寶，並轉交警方。據報，珠寶可能來自印度航空的二次空難，而八年後仍然無法在印度找到失物的家屬。當地市長證實，珠寶將分成兩半，其中一半會給予當初拾金不昧的登山客。

　　報道指，這名登山客當年拾獲一個金屬盒，裏面裝有埋藏數十年的綠寶石、紅寶石及藍寶石等。一九五○年及一九六六年分別有兩架印航客機在勃朗峰墜毀，相關官員認為，涉事寶石很有可能來自一九六六年從孟買飛往紐約航班的乘客遺物。



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