助前州長胞兄洗白被炒CNN主播被爆同涉性騷擾

美國有線電視新聞網（CNN）日前解僱當家主播克里斯‧科莫（Chris Cuomo），指他動用媒體資源暗助陷入性騷擾醜聞的胞兄、紐約前州長科莫。現美媒再爆，原來克里斯自己也涉及性騷擾女性。據報，他被一名曾與他在美國廣播公司（ABC）共事的女子指控有不規矩行為，CNN因此正式把克里斯開除。全國公共電台（NPR）周日引述華府知名律師卡茨（Debra Katz）分享了有關克里斯性騷擾的資料。卡茨指，克里斯對觀眾宣稱自己「極度」擔心被性騷擾的女性，令她的委託人覺得他虛偽，憤而決定挺身而出。CNN發言人多爾尼克（Matt Dornic）表示，外部律師上周判定，克里斯在州長胞兄醜聞相關事件犯下的錯誤已違反合約條款，構成解僱條件，「本周我們收到新指控後嚴肅看待，也不認為有理由拖延行動」。克里斯對公司決定表示「失望」，而其發言人戈德堡（Steven Goldberg）更否認有關指控。