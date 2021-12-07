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法反移民總統候選人 首場造勢會遇襲受傷

2021-12-07 列印
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　　法國總統選舉發生參選者在造勢活動遇襲受傷。法國極右政治名嘴澤穆爾（Eric Zemmour，見圖）宣佈參選後，周日在首場造勢活動中就遇襲受傷。另有五名示威者受傷。施襲男子事後被制服扣留，而受傷的澤穆爾要休息九天。

　　據報，當澤穆爾發表演說時，現場發生支持者將椅子掟向反種族主義者的衝突事件。一名男子突然越過群眾衝前，猛力抓住他的頸部，保安即時制服涉事男子，警方事後把他拘捕。而澤穆爾其後繼續發表演說。



　　六十三歲的澤穆爾是作家兼電視評論員，以反移民見稱，矢言他若當選，會把移民人數降至趨近於零，同時大幅收緊入籍程序、驅逐尋求庇護者與非法移民。

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