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菲女記者獲法院放行　到挪威領諾貝爾和平獎

2021-12-08 列印
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　　榮獲本年度諾貝爾和平獎的菲律賓資深女記者雷薩（Maria Ressa，見圖）已獲法院批准，可以前往挪威首都奧斯陸參加諾貝爾和平獎頒獎典禮，親自上台領獎。據報，她被捲入一宗誹謗案被裁定罪成，目前保釋外出及等候上訴。

　　根據當局周一早上公佈的判決書，稅務上訴庭裁定，雷薩可以出境，於本月八日至十三日期間前往挪威。雷薩回應稱，清除法律障礙，令她感到非常高興。



　　雷薩在菲律賓國內受到七宗訴訟纏擾，其中一宗誹謗案已被裁定罪成，現時保釋外出及等候上訴。她須要向三個法庭申請及獲得批准，方可出境前往奧斯陸出席頒獎禮。

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